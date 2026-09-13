उत्तराखंड मौसम अपडेट: देहरादून में झमाझम बारिश, उमस से मिली राहत, कल से धीमी पड़ेगी मानसून की रफ्तार
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Sun, 13 Sep 2026 12:13 PM IST
सार
आज बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है।
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विस्तार
बीते कुछ दिनों से तेवर दिखा रही उमस से आज राहत मिली। राजधानी देहरादून में सुबह अचानक मौसम ने करवट बदली और बारिश शुरू हो गई।
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मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुमार आज बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है।
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आने वाले दिनों की बात करें तो 14 सितंबर के बाद मानसून की रफ्तार धीमी होने की संभावना है। जबकि मानसून की विदाई के लिए अभी इंतजार करना होगा।
हवाई यातायात प्रभावित
बारिश के कारण दिल्ली, मुंबई और जयपुर से आने वाली उड़ानें उतरने के इंतजार में आसमान में ही चक्कर काटती रही।