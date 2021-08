Uttarakhand Weather: कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 200 से ज्यादा सड़कें बंद

उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन और भूधंसाव से पांच नेशनल हाईवे समेत कुल 200 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। टिहरी जिला प्रशासन ने ऋषिकेश-बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 को तपोवन से मलेथा तक आवागमन के लिए बंद कर दिया है। पहाड़ियों से लगातार पत्थर और बोल्डर गिरने से पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा खतरनाक बनी हुई है। ऐसे में लोगों को इन दिनों पहाड़ की यात्रा टालने की सलाह दी गई है।

#WATCH | Uttarakhand: NH 94 and NH 58 in Tehri Garhwal district blocked due to boulders and rubbles following rainfall. People take alternate routes for commuting, risking their lives. Visuals from Phakot. (27.08.2021) pic.twitter.com/PrpuS8pTMb