Uttarakhand: तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को मारी टक्कर, चालक सहित दो ने तोड़ा दम, तीन घायल

लालतप्पड़ चौकी प्रभारी कविंद्र राणा ने बताया कि सुबह तड़के 3.45 बजे सड़क के किनारे खड़े एक ट्रक पर देहरादून डोईवाला की ओर से आ रही एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के समय ट्रक चालक ट्रक का पिछला टायर बदल रहा था। कार की टक्कर इतनी तेज थी कि चालक ट्रक में फंस गया। अंदर फंसे ट्रक चालक को निकालने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी।



कार से बीयर की खाली बोतलें भी बरामद

काफी मशक्कत के बाद ट्रक चालक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक वह दम तोड़ चुका था। वहीं कार सवार एक युवती की भी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार सवार दो युवक और एक युवती भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए एम्स भिजवाया गया है। वहीं मृतक ड्राइवर और युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।



