उत्तराखंड: भाजपा के राज्यसभा प्रत्याशी दिनेश आर्य आज करेंगे नामांकन, निर्विरोध निर्वाचित होने की उम्मीद

भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार दिनेश आर्य मंगलवार को विधानसभा में विधिवत नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उनके निर्विरोध निर्वाचित होने की उम्मीद जताते हुए कहा कि राज्य के सभी वर्गों और भाजपा कार्यकर्ताओं में इस निर्णय से उत्साह का माहौल है।

मीडिया से बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने कहा कि आर्य, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। हमारे जिलाध्यक्ष रहे हैं। संगठन में बहुत लंबे समय से शानदार काम रहे हैं। उन्होंने नेतृत्व के निर्णय को बहुत अच्छा और कार्यकर्ताओं के मन का बताते हुए कहा कि समूचे राज्य, खास तौर पर पूरे कुमाऊं क्षेत्र में पार्टी की मजबूती में उनका बहुत बड़ा योगदान है।

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निश्चित रूप से दिनेश आर्य का राज्यसभा में जाना बीजेपी और प्रदेश की जनता के लिए बहुत लाभकारी रहने वाला है। वहीं, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने बताया कि भाजपा मुख्यालय पहुंचकर सोमवार को दिनेश आर्य ने प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन फणींद्रनाथ शर्मा समेत प्रदेश नेतृत्व से मुलाकात की।कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश नेतृत्व की ओर से तय कार्यक्रम के अनुसार मंगलवार को सुबह दस बजे सभी विधायक विधानसभा में एकत्र होंगे। जिसके बाद 11 बजे उनके विधिवत नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी।



