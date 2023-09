Dehradun: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे देहरादून, दी 141 पीएम श्री स्कूलों की सौगात

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज मंगलवार को देहरादून पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और नई शिक्षा नीति समेत अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। वहीं, उन्होंने ननूरखेड़ा स्थित शिक्षा निदेशालय में विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण किया।

Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami welcomed Union Education Minister Dharmendra Pradhan at his official residence in Dehradun today. Both leaders had a detailed discussion on the modern education system in the state, better infrastructure and other important topics… pic.twitter.com/f8hNotaaFQ