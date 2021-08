Dehradun Earthquake: देहरादून में महसूस हुए भूकंप के झटके, 3.8 रही तीव्रता

{"_id":"61123af68ebc3e737c6c7392","slug":"uttarakhand-news-earthquake-tremors-felt-in-dehradun-today","type":"story","status":"publish","title_hn":"Dehradun Earthquake: \u0926\u0947\u0939\u0930\u093e\u0926\u0942\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0939\u0938\u0942\u0938 \u0939\u0941\u090f \u092d\u0942\u0915\u0902\u092a \u0915\u0947 \u091d\u091f\u0915\u0947, 3.8 \u0930\u0939\u0940 \u0924\u0940\u0935\u094d\u0930\u0924\u093e","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

सार बता दें कि दोपहर करीब 1: 42 मिनट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता 3.8 रही।