उत्तराखंड : पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी से पहले कई पार्टी नेता नाराज, बैठकों का दौर जारी

भाजपा के वरिष्ठ नेता बंशीधर भगत ने कहा है कि ये सब अफवाह है। हमारे नेता पार्टी के साथ हैं। पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने से कोई विधायक नाखुश नहीं है। बंशीधर भगत ने कहा, सब पार्टी के सिपाही हैं। एक युवा सीएम मिलना हमारा सौभाग्य है।



I read somewhere that 35 MLAs reached Delhi, please tell me who are these MLAs? These (reports) are mere rumours, our leaders stand firmly with the party: BJP's Bansidhar Bhagat when asked on MLAs displeasure over party choosing Pushkar Singh Dhami for Uttarakhand CM pic.twitter.com/ZBUQopXcGC