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उत्तराखंड: छत्तीसगढ़ पहुंचा देहरादून के पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल; राज्य के विकास मॉडल का करेगा अध्ययन

Mon, 14 Sep 2026 10:23 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Mon, 14 Sep 2026 10:23 PM IST
सार

प्रेस सूचना ब्यूरो देहरादून की ओर से आयोजित यह अध्ययन दल बिलासपुर में कोयला उत्पादक कंपनी एसईसीएल, कोरबा में देश के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी और एल्यूमीनियम इकाई बालकों की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझेगा।

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Uttarakhand: Delegation of Dehradun journalists arrives in Chhattisgarh to study the state development model
पत्रकरों का दल छत्तीसगढ़ रवाना - फोटो : सूचना विभाग

विस्तार
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छत्तीसगढ़ पहुंचा देहरादून के पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल अपने छह दिवसीय दौरे के दौरान राज्य के विकास मॉडल का अध्ययन करेगा।

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प्रेस सूचना ब्यूरो देहरादून की ओर से आयोजित यह अध्ययन दल बिलासपुर में कोयला उत्पादक कंपनी एसईसीएल, कोरबा में देश के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी और एल्यूमीनियम इकाई बालकों की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझेगा।
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जो सिरपुर स्थित सातवीं सदी के ऐतिहासिक लक्ष्मण मंदिर, बौद्ध बिहारों और रायपुर के ट्राइवल म्यूजियम में जनजाति संस्कृति का अवलोकन करेगा। पत्रकारों का यह दल 40 किलोवाट के सोलर प्रोजेक्ट, महिला स्वयं सहायता समूह औरग्रामीण आत्मनिर्भरता मॉडल का अध्ययन भी करेगा।
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दल का नेतृत्व कर रहे प्रेस सूचना ब्यूरो देहरादून के प्रभारी संजीव सुंद्रिर्याल के मुताबिक 19 सितंबर तक यह दल छत्तीसगढ़ के औद्योगिक, सांस्कृतिक और विकास मॉडल का अध्ययन करेगा।

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