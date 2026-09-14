उत्तराखंड: छत्तीसगढ़ पहुंचा देहरादून के पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल; राज्य के विकास मॉडल का करेगा अध्ययन
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Mon, 14 Sep 2026 10:23 PM IST
सार
प्रेस सूचना ब्यूरो देहरादून की ओर से आयोजित यह अध्ययन दल बिलासपुर में कोयला उत्पादक कंपनी एसईसीएल, कोरबा में देश के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी और एल्यूमीनियम इकाई बालकों की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझेगा।
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विस्तार
छत्तीसगढ़ पहुंचा देहरादून के पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल अपने छह दिवसीय दौरे के दौरान राज्य के विकास मॉडल का अध्ययन करेगा।
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प्रेस सूचना ब्यूरो देहरादून की ओर से आयोजित यह अध्ययन दल बिलासपुर में कोयला उत्पादक कंपनी एसईसीएल, कोरबा में देश के प्रमुख ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी और एल्यूमीनियम इकाई बालकों की कार्यप्रणाली को नजदीक से समझेगा।
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जो सिरपुर स्थित सातवीं सदी के ऐतिहासिक लक्ष्मण मंदिर, बौद्ध बिहारों और रायपुर के ट्राइवल म्यूजियम में जनजाति संस्कृति का अवलोकन करेगा। पत्रकारों का यह दल 40 किलोवाट के सोलर प्रोजेक्ट, महिला स्वयं सहायता समूह औरग्रामीण आत्मनिर्भरता मॉडल का अध्ययन भी करेगा।
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दल का नेतृत्व कर रहे प्रेस सूचना ब्यूरो देहरादून के प्रभारी संजीव सुंद्रिर्याल के मुताबिक 19 सितंबर तक यह दल छत्तीसगढ़ के औद्योगिक, सांस्कृतिक और विकास मॉडल का अध्ययन करेगा।