उत्तराखंड कैबिनेट: सीएम की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आज, पर्यटन से लेकर शिक्षा तक के प्रस्ताव आएंगे
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 22 Oct 2026 08:11 AM IST
सार
मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में आज शाम चार बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में पर्यटन, शहरी विकास, लोक निर्माण, वन, शिक्षा और महिला सशक्तीकरण समेत कई विभागों के अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है।
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विस्तार
कैबिनेट की बैठक बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में होगी। बैठक में पर्यटन, शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण समेत कई विभागों से जुड़े अहम प्रस्ताव आ सकते हैं। बैठक शाम करीब चार बजे शुरू होगी।
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