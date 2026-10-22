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उत्तराखंड कैबिनेट: सीएम की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक आज, पर्यटन से लेकर शिक्षा तक के प्रस्ताव आएंगे

Thu, 22 Oct 2026 08:11 AM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 22 Oct 2026 08:11 AM IST
सार

मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में आज शाम चार बजे सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में पर्यटन, शहरी विकास, लोक निर्माण, वन, शिक्षा और महिला सशक्तीकरण समेत कई विभागों के अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है।

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Uttarakhand cabinet meeting today under CM pushkar singh dhami key proposals likely to be discussed
सीएम धामी - फोटो : सूचना

विस्तार
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कैबिनेट की बैठक बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में होगी। बैठक में पर्यटन, शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण समेत कई विभागों से जुड़े अहम प्रस्ताव आ सकते हैं। बैठक शाम करीब चार बजे शुरू होगी। 

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