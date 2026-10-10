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उत्तराखंड भाजपा: नए प्रभारी-सह प्रभारियों की एंट्री से बदलेंगे सियासी समीकरण, नेताओं की बढ़ेंगी उम्मीदें

Sat, 10 Oct 2026 07:09 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Sat, 10 Oct 2026 07:09 PM IST
सार

उत्तराखंड भाजपा में नए प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति के बाद संगठन के भीतर नए समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पुराने राजनीतिक और व्यक्तिगत रिश्तों के बीच अब सबकी नजर इस बात पर है कि नई टीम के आने से किन नेताओं की भूमिका बढ़ती है और संगठन में क्या बदलाव देखने को मिलते हैं।

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Uttarakhand BJP ram madhav appointment as state incharge may reshape party equations
राम माधव - फोटो : पीटीआई

विस्तार
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उत्तराखंड भाजपा के सांगठनिक ढांचे में आने वाले दिनों में कई समीकरण बदले हुए नजर आ सकते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राम माधव को प्रदेश प्रभारी, अरविंद मेनन और बांसुरी स्वराज को सह प्रभारी बनाए जाने के बाद सूबे के सियासी गलियारों में नए समीकरणों की सुगबुगाहट तेज हो गई है।

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दरअसल, प्रभारी और सह प्रभारियों की इस तिकड़ी के उत्तराखंड के कई दिग्गज नेताओं से पुराने और अच्छे संबंध रहे हैं। राम माधव की रणनीतिक पकड़ और अरविंद मेनन का संगठनात्मक अनुभव किसी से छिपा नहीं है। बांसुरी स्वराज की सक्रियता नई ऊर्जा का संकेत दे रही है। इस बदलाव ने उन नेताओं की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं, जो पिछले कुछ समय से मुख्यधारा की राजनीति में हाशिए पर चल रहे थे।

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सूत्रों के मुताबिक, नई टीम के कमान संभालते ही राज्य के कई वरिष्ठ नेता इनके सीधे संपर्क में आ चुके हैं। चर्चा है कि हरिद्वार के एक कद्दावर नेता की एक सह प्रभारी के साथ गहरी पारिवारिक नजदीकी है। माना जा रहा है कि इस व्यक्तिगत तालमेल का असर आने वाले दिनों में संगठन के भीतर भी देखने को मिल सकता है।

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राज्य में होने वाले आगामी संगठनात्मक बदलावों और रणनीतिक फैसलों में इस नई टीम की भूमिका बेहद निर्णायक मानी जा रही है। ऐसे में पुराने क्षत्रप जहां अपनी खोई जमीन तलाशने की जुगत में हैं, वहीं वर्तमान संगठनात्मक ढांचे में काबिज नेताओं के सामने अपना दबदबा बरकरार रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। साफ है कि प्रभारियों के इस प्रवास के साथ ही उत्तराखंड भाजपा में नए सियासी समीकरणों की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है।

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जिलावार शुरू हुई भाजपा की कसरत

भाजपा के नए प्रभारी, सह प्रभारी, महामंत्री संगठन अब भाजपा के अलग-अलग सांगठनिक जिलों में पहुंच रहे हैं। बांसुरी स्वराज का लगातार तीन दिन तक देहरादून महानगर, हरिद्वार और रुड़की सांगठनिक जिले का दौरा इसी का हिस्सा है। बाकी नेता भी अलग-अलग जिलों में आगामी चुनाव की तैयारियों को पुख्ता करने में जुटे हैं। इस बार भाजपा के लिए हरिद्वार जिला प्राथमिकता में भी है।
 

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