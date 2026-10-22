उत्तराखंड: विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी, कल से ईवीएम की जांच, 12 नवंबर से शुरू होगा मतदाता सूची पुनरीक्षण

इसके साथ ही राज्य में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की घोषणा भी की गई। एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी नए युवा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए पात्र होंगे। आगामी 12 नवंबर को एकीकृत ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी, जिनका निस्तारण 28 दिसंबर तक होगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार जनवरी 2027 को किया जाएगा।

आयोग को मिले एक लाख नए वोट के आवेदन

आयोग के अनुसार, हाल ही में 12 से 20 अक्तूबर के बीच चलाए गए विशेष अभियान में नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए 1,00,744 फॉर्म-6 आवेदन प्राप्त हुए हैं। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि दावों-आपत्तियों के दौरान कोई भी आक्षेपकर्ता अधिकतम दस फॉर्म-7 और सतत अद्यतन के दौरान प्रति माह अधिकतम पांच फॉर्म-7 आवेदन ही दे सकता है।