Ration Card: तीन हजार लोगों ने किए कार्ड सरेंडर, पात्र-अपात्र को लेकर है असमंजस तो यहां मिलेगी पूरी जानकारी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Fri, 27 May 2022 11:54 AM IST