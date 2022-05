{"_id":"62807a944f5b4f0840554570","slug":"teachers-fake-appointment-fake-recruitment-sit-will-examine-certificates-of-more-than-three-thousand-teachers","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"फर्जी डिग्री, असली नौकरी: तीन हजार से अधिक शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की SIT करेगी जांच, 43 पर केस दर्ज करने की सिफारिश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिशन सिंह बोरा, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sun, 15 May 2022 09:38 AM IST