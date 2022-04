{"_id":"626da1c5ca25b26ee23af2d3","slug":"students-will-be-able-to-read-vedas-upanishads-and-gita-in-schools-of-uttarakhand-as-government-is-considering","type":"story","status":"publish","title_hn":"उत्तराखंड पाठशाला : स्कूलों में छात्र पढ़ सकेंगे वेद, उपनिषद और गीता का पाठ, सरकार कर रही है विचार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, देहरादून Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 01 May 2022 02:23 AM IST