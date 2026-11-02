Dehradun News: खेल प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने दिखाया दम, विजेताओं को मिले पदक

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संवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। बाबूगढ़ स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल में सोमवार को वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन उत्साह के साथ हुआ। विद्यार्थियों ने विभिन्न खेलों में प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिताओं में विजेता खिलाड़ियों को पदक और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता में 100 मीटर रेस में अखिलेश, आयन तोमर, रूबल, सृष्टि जोशी, आराध्य चौहान, रिद्धविका और शान्वी चौहान ने अपनी-अपनी कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त किया। 200 मीटर में माइकेल, अजय, अनामिका और परी विजेता बने।टॉफी रेस में अखिलेश, शिवांश, संजीवी कुमार, सृष्टि जोशी, अनवी और शान्वी चौहान प्रथम रहे। संतुलन रेस में इशांत, परिधि, आयुष और अंशिका ने बाजी मारी। पिरामिड रेस में उज्ज्वल शर्मा और नायरा प्रथम आए। 50 मीटर दौड़ में अक्ष चौहान, फतेहवीर सिंह, रेयांश, अक्षिता, काव्या, प्रिंसी, याशिका और अयांश विजेता बने। स्पून रेस में लक्ष्य भट्ट, अनंत, आराध्या वर्मा और परिधि प्रथम रहे। स्वयंवर रेस में अखिलेश, आराध्या, अयान तोमर और सानवी ने जीत दर्ज की।बोरा दौड़ में कनिका, कृष्णा, अक्षत और जरन प्रथम आए। मेंढक दौड़ में शिवांश वर्मा, वामिका सिंह, आयुष्मान रावत और मान्या ने जीत हासिल की। रस्साकशी में विभिन्न सदनों के विद्यार्थियों ने एकजुटता और टीम भावना का प्रदर्शन किया। प्रधानाचार्य अनिल कुमार वोहरा ने कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ अनुशासन, आत्मविश्वास एवं नेतृत्व क्षमता बढ़ाते हैं।