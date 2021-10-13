Dehradun News: सीएम दौरे की तैयारियों का किया गया निरीक्षण

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नवनिर्मित यमुना घाट के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री के 17 सितंबर को हरिपुर आने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का अपर जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। अपर जिलाधिकारी प्रशासन स्मृता परमार ने सोमवार को कालसी क्षेत्र का दौरा करके मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को कार्यक्रम स्थल पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य मार्ग से यमुना घाट तक पहुंचने वाले रास्ते का निरीक्षण करते हुए उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्यक्रम के दौरान निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचने वाले लोगों के लिए भी समुचित व्यवस्थाएं करने को कहा। इसके अलावा मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए तय किए गए स्थल का निरीक्षण करके पुलिस प्रशासन को सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और सुरक्षित हेलीकॉप्टर लैंडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान लोक निर्माण विभाग की सहायक अभियंता राधिका शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष मीता सिंह, सुरेंद्र जोशी, पिंटू शर्मा, प्रताप केजरीवाल, दिनेश शर्मा, विकास तोमर, महावीर चौहान समेत अन्य भाजपा नेता मौजूद रहे।