देहरादून : अब जल्द ही आपके घर गंगाजल भी लेकर आएगा डाकिया, प्रक्रिया शुरू

जल्द ही डाकिया आपके घर गंगाजल भी पहुंचाएगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह जानकारी हरिद्वार के जिला अधिकारी सी रविशंकर ने एएनआई को दी है। जिला अधिकारी का कहना है कि हमने श्रद्धालुओं को डाक से गंगाजल भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हम टैंकरों में गंगाजल की आपूर्ति करने की भी योजना बना रहे हैं और बड़ी संख्या में भीड़ से बचने के लिए पड़ोसी राज्यों के प्रशासन के साथ बातचीत कर रहे हैं।

We've started process of sending Gangajal via post to devotees. We're also planning to supply Gangajal in tankers & are in talks with administration of neighbouring states to avoid large number of gathering here: Haridwar Dist Magistrate C Ravishankar, Uttarakhand (14.07)#COVID pic.twitter.com/ScLq2Tm9tB