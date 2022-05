{"_id":"629270741be3bd27a815b8e0","slug":"now-scanning-of-qr-code-will-be-done-to-prevent-fraud-in-chardham-yatra-registration","type":"story","status":"publish","title_hn":"Chardham Yatra : अब फर्जी पंजीकरण के सहारे नहीं हो पाएगी चार धाम यात्रा, क्यूआर कोड की स्कैनिंग से रुकेगा फर्जीवाड़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: विजय पुंडीर Updated Sun, 29 May 2022 12:38 AM IST