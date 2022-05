{"_id":"628b0e563609014b1a5fc94e","slug":"nephew-killed-maternal-uncle-due-to-illicit-relations-with-maternal-aunt-in-kashipur","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"खौफनाक: मामी की चाहत में भांजे ने खेला खूनी खेल, मामा को दी रूह कंपाने वाली मौत, हत्या का तरीका देख कांप उठे पुलिसवाले","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, काशीपुर (ऊधम सिंह नगर) Published by: रेनू सकलानी Updated Mon, 23 May 2022 11:19 AM IST