Dehradun News: प्रेमनगर में कमरे से लैपटॉप, मोबाइल चोरी, आरोपी गिरफ्तार
देहरादून ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:47 AM IST
Updated Mon, 21 Sep 2026 01:47 AM IST
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प्रेमनगर में कमरे से लैपटॉप और मोबाइल चोरी करने के आरोपी कमलदीप देवराड़ी (29) को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से डेल कंपनी का लैपटॉप, दो आईफोन, रेडमी और मोटोरोला के मोबाइल, पर्स और 5590 रुपये नकद बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे का आदी है और नशे व अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने चोरी की थी।
थाना प्रभारी गिरीश नेगी ने बताया कि 19 सितंबर को व्हाइट हाउस के पीछे दशहरा मैदान निवासी रवि सैनी ने थाना प्रेमनगर में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि अज्ञात चोर उनके, उनके दोस्त और पड़ोसी के कमरे से लैपटॉप, मोबाइल फोन और नकदी चोरी कर ले गया। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। घटना के खुलासे के लिए गठित टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।
संदिग्धों के आने-जाने वाले रास्तों की फुटेज के साथ स्थानीय मुखबिर तंत्र की मदद ली गई। पुलिस ने पूर्व में वाहन चोरी की घटनाओं में शामिल आरोपियों का भी सत्यापन किया। रविवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ठाकुरपुर पेट्रोल पंप से आगे कूड़ा डंपिंग जोन के पास चेकिंग के दौरान कमलदीप को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसके पास से चोरी का सामान और नकदी बरामद हुई। पूछताछ में उसने नशे और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी करने की बात स्वीकार की। पुलिस के मुताबिक चोरी किए मोबाइल बेचने की तैयारी में था, इससे पहले ही वह पकड़ा गया।
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थाना प्रभारी गिरीश नेगी ने बताया कि 19 सितंबर को व्हाइट हाउस के पीछे दशहरा मैदान निवासी रवि सैनी ने थाना प्रेमनगर में तहरीर दी थी। उन्होंने बताया था कि अज्ञात चोर उनके, उनके दोस्त और पड़ोसी के कमरे से लैपटॉप, मोबाइल फोन और नकदी चोरी कर ले गया। तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। घटना के खुलासे के लिए गठित टीम ने घटनास्थल और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली।
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संदिग्धों के आने-जाने वाले रास्तों की फुटेज के साथ स्थानीय मुखबिर तंत्र की मदद ली गई। पुलिस ने पूर्व में वाहन चोरी की घटनाओं में शामिल आरोपियों का भी सत्यापन किया। रविवार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ठाकुरपुर पेट्रोल पंप से आगे कूड़ा डंपिंग जोन के पास चेकिंग के दौरान कमलदीप को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में उसके पास से चोरी का सामान और नकदी बरामद हुई। पूछताछ में उसने नशे और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी करने की बात स्वीकार की। पुलिस के मुताबिक चोरी किए मोबाइल बेचने की तैयारी में था, इससे पहले ही वह पकड़ा गया।
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