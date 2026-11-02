फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   lakh rupees withdrawn from the account

Dehradun News: खाते से 1.35 लाख रुपये उड़ाए, चार यूपीआई नंबरों का इस्तेमाल

Mon, 02 Nov 2026 07:50 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Mon, 02 Nov 2026 07:50 PM IST
विज्ञापन
lakh rupees withdrawn from the account
- बिना अनुमति कई बार हुआ लेनदेन, पीड़ित की शिकायत पर सहसपुर पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी

विकासनगर। सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के हसनपुर निवासी एक व्यक्ति के बैंक खाते से साइबर ठगों ने 1.35 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित को खाते से हुए लेनदेन की जानकारी मिलने पर ठगी का पता चला। आरोप है कि ठगों ने चार अलग-अलग यूपीआई नंबरों का इस्तेमाल कर रकम निकाली। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कोतवाली प्रभारी मनोज नौटियाल के अनुसार, हसनपुर निवासी मेहरबान अली ने शिकायत देकर बताया कि 19 अक्तूबर को उनके भाऊवाला स्थित बैंक खाते से बिना जानकारी और अनुमति के कई बार लेनदेन हुआ। खाते से कुल 1.35 लाख रुपये निकाल लिए गए।
विज्ञापन

पीड़ित के अनुसार, रकम निकालने के लिए चार अलग-अलग यूपीआई नंबरों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने लेनदेन के स्क्रीनशॉट भी पुलिस को उपलब्ध कराए हैं। पीड़ित ने किसी को भी रुपये नहीं भेजे थे और न ही किसी लेनदेन की अनुमति दी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed