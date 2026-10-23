उत्तराखंड: कौन सी फसल उगाने में होगा ज्यादा फायदा? ऊर्जा कैलकुलेटर से किसानों को मिलेगी बेहतर चुनाव में मदद

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने एक ऐसा कैलकुलेटर बनाया है जो यह बताने में सक्षम है कि किसी फसल को पैदा करने में कुल कितनी ऊर्जा की खपत होगी। कैलकुलेटर यह भी बता सकता है कि इस फसल की पैदावार से कुल कितनी ऊर्जा हासिल होगी। फसल के उत्पादन में लगने वाली ऊर्जा और पैदावार से मिलने वाली ऊर्जा की तुलना कर किसान अपने लिए बेहतर फसलों का चुनाव कर सकेंगे।

केंद्र/राज्य सरकारें इस कैलकुलेटर का उपयोग कर पर्यावरण के लिए बेहतर ऊर्जा दक्षता वाली फसलों का चुनाव कर उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित कर सकेंगी। इससे देश को ऊर्जा खरीद में कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। साथ ही इससे पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।

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कैसे काम करता है कैलकुलेटर

आईसीएआर ने इस कैलकुलेटर को एनर्जी एफिशिएंसी कैलकुलेटर नाम दिया है। आईसीएआर की वेबसाइट पर मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध यह कैलकुलेटर उपयोग के समय फसल का नाम, खेतों की जोताई के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर की क्षमता, बोआई का क्षेत्र, जल मिलने का स्रोत, फसल के उत्पादन में लगने वाली कीटनाशक दवाओं और उर्वरकों की मात्रा की जानकारी मांगता है। जानकारी उपलब्ध कराने के बाद कैलकुलेटर यह बताता है कि फसल को पैदा करने में कुल कितनी ऊर्जा की खपत होगी। क्षेत्र में औसत उत्पादकता के आधार पर पैदावार से कितनी ऊर्जा पैदा होगी। इससे किसान यह निर्णय कर सकेंगे कि उन्हें किस क्षेत्र में कौन सी फसल पैदा करनी चाहिए।

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