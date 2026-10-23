उत्तराखंड: कौन सी फसल उगाने में होगा ज्यादा फायदा? ऊर्जा कैलकुलेटर से किसानों को मिलेगी बेहतर चुनाव में मदद
अब खेती में मुनाफे के साथ ऊर्जा की खपत का हिसाब भी किसानों के फैसले आसान करेगा। आईसीएआर का ऊर्जा कैलकुलेटर बताएगा कि कौन सी फसल उत्पादन के लिहाज से ज्यादा ऊर्जा-कुशल है, जिससे किसान बेहतर विकल्प चुन सकेंगे।
विस्तार
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने एक ऐसा कैलकुलेटर बनाया है जो यह बताने में सक्षम है कि किसी फसल को पैदा करने में कुल कितनी ऊर्जा की खपत होगी। कैलकुलेटर यह भी बता सकता है कि इस फसल की पैदावार से कुल कितनी ऊर्जा हासिल होगी। फसल के उत्पादन में लगने वाली ऊर्जा और पैदावार से मिलने वाली ऊर्जा की तुलना कर किसान अपने लिए बेहतर फसलों का चुनाव कर सकेंगे।
केंद्र/राज्य सरकारें इस कैलकुलेटर का उपयोग कर पर्यावरण के लिए बेहतर ऊर्जा दक्षता वाली फसलों का चुनाव कर उत्पादन के लिए किसानों को प्रेरित कर सकेंगी। इससे देश को ऊर्जा खरीद में कम पैसा खर्च करना पड़ेगा। साथ ही इससे पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने में भी मदद मिलेगी।
कैसे काम करता है कैलकुलेटर
आईसीएआर ने इस कैलकुलेटर को एनर्जी एफिशिएंसी कैलकुलेटर नाम दिया है। आईसीएआर की वेबसाइट पर मुफ्त में ऑनलाइन उपलब्ध यह कैलकुलेटर उपयोग के समय फसल का नाम, खेतों की जोताई के लिए उपयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर की क्षमता, बोआई का क्षेत्र, जल मिलने का स्रोत, फसल के उत्पादन में लगने वाली कीटनाशक दवाओं और उर्वरकों की मात्रा की जानकारी मांगता है। जानकारी उपलब्ध कराने के बाद कैलकुलेटर यह बताता है कि फसल को पैदा करने में कुल कितनी ऊर्जा की खपत होगी। क्षेत्र में औसत उत्पादकता के आधार पर पैदावार से कितनी ऊर्जा पैदा होगी। इससे किसान यह निर्णय कर सकेंगे कि उन्हें किस क्षेत्र में कौन सी फसल पैदा करनी चाहिए।
एआई के उपयोग से बढ़ेगी दक्षता
आईसीएआर ने शुरू में इस कैलकुलेटर को 58 फसलों के लिए डिजाइन किया था। अब इसे बेहतर कर 63 फसलों के लिए सक्षम बना दिया गया है। कैलकुलेटर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी जोड़ने पर काम चल रहा है। इससे यह अधिकतम फसलों के लिए ऊर्जा दक्षता की जानकारी दे सकेगा। एआई से जुड़ने के बाद कैलकुलेटर मौसम, बारिश और अन्य बहुत सारी सूचनाएं स्वयं एकत्र करेगा। इससे ऊर्जा दक्षता को ज्यादा सटीकता के साथ मापा जा सकेगा।
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हमारे किसान फसलों के उत्पादन में लगने वाली लागत और पैदावार को बेचकर होने वाली कमाई की तुलना कर फसलों का चुनाव करते हैं। इस कैलकुलेटर से ऊर्जा दक्षता की तुलना कर फसलों के चयन में मदद मिलेगी। इससे किसानों की लागत कम होगी, उन्हें ज्यादा आर्थिक लाभ होगा और पर्यावरण भी बेहतर बनेगा। - डॉ. सादिकुल इस्लाम, वैज्ञानिक, आईसीएआर