IAS Ramvilas Yadav Arrested : आईएएस रामविलास यादव गिरफ्तार, सीएम धामी ने दिया था सख्त कार्रवाई का आदेश

आईएएस रामविलास यादव को आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में कल देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे इसके बाद ये कार्रवाई हुई।

#UPDATE: After Uttarakhand CM PS Dhami's instructions to take strict action against corruption,IAS Ram Vilas Yadav arrested late last night after a day-long interrogation,in connection with amassing assets disproportionate to his income: State Vigilance Director Amit Sinha to ANI