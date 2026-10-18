उत्तराखंड: छात्र-छात्राओं को स्कूल ड्रेस, बैग व जूते के लिए मिलने वाली रकम बढ़ेगी, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव

शैक्षिक भ्रमण पर जाएंगे मेधावी छात्र

शिक्षा मंत्री के मुताबिक प्रदेश के मेधावी छात्र-छात्राओं को शीघ्र अंतरराज्यीय शैक्षिक भ्रमण पर भेजा जाएगा। अधिकारियों को भ्रमण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने बताया कि भ्रमण के लिए निदेशालय स्तर पर नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा ताकि नामित अधिकारी कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुरूप जनपदों से समन्वय स्थापित कर सके। शैक्षिक भ्रमण के दौरान छात्र-छात्राओं को वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों, अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, खेल प्रशिक्षण संस्थान, प्रौद्योगिकी संस्थान, सांस्कृतिक व विरासत स्थल सहित संगीत व कला अकादमी का दौरा कराया जाएगा।

शिक्षकों और कर्मचारियों के खाली पदों को भरने के निर्देश

बैठक में विभागीय मंत्री ने प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग में शैक्षिक व शिक्षणेत्तर संवर्ग के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया में तेजी लाने, चतुर्थ श्रेणी पदों को भरने, अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों का समायोजन व प्रांतीयकरण करने के निर्देश दिए।