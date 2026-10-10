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उत्तराखंड: उत्तरकाशी और यमुनोत्री घाटी में भूकंप के तेज झटके, कंपन महसूस होते ही घरों से बाहर भागे लोग

Sat, 10 Oct 2026 08:16 PM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तरकाशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तरकाशी Published by: Renu Saklani Updated Sat, 10 Oct 2026 08:16 PM IST
सार

उत्तरकाशी जिला मुख्यालय और यमुनोत्री घाटी में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। कंपन महसूस होते ही लोग एहतियातन अपने घरों से बाहर निकल आए।

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Earthquake tremors shake uttarkashi residents rush out of homes in Fear Uttarakhand Breaking News
उत्तरकाशी में भूकंप के झटके - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय और यमुनोत्री घाटी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप का झटका महसूस होते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। यमुनोत्री घाटी के खरसाली गांव में भी लोगों ने भूकंप के तेज झटके महसूस किए। उत्तरकाशी केंद्र से करीब दो किलोमीटर दूर भूकंप का केंद्र रहा। रिक्टर स्केल पर 4.2 तीव्रता रही। 

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खरसाली गांव के तीर्थ पुरोहित पुरुषोत्तम उनियाल ने बताया कि 8 बजकर 7 मिनट पर भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। उन्होंने बताया कि भूकंप के दौरान घरों में रखे टीवी हिलते हुए दिखाई दिए। अचानक धरती में कंपन महसूस होने से लोग घबरा गए और सुरक्षा के लिहाज से घरों से बाहर निकल आए।

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उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में भी भूकंप का तेज झटका महसूस किया गया। यहां भी कंपन महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। अचानक आए झटके से लोगों में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा।

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उत्तरकाशी जनपद भूकंप की दृष्टि से संवेदनशीलहै। ऐसे में भूकंप के झटके महसूस होने पर लोग सतर्क हो गए। किसी तरह के नुकसान की कोई खबर अभी तक नहीं है।

 

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