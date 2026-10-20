दशहरा आज: देहरादून से मसूरी तक रावण दहन की तैयारी, जानें कहां-कहां आयोजन स्थल और यातायात की व्यवस्था

मसूरी में आज होगा 35 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन

विजया दशमी पर्व को लेकर मसूरी में तैयारियां तेज हो गई हैं। अग्रवाल वेलफेयर सोसायटी लाइब्रेरी मंगलवार रात आठ बजे 35 फीट ऊंचे रावण का दहन करेगी, जिसे बनाने में लगभग 70 हजार रुपये की लागत आई है। सोसायटी के अध्यक्ष विजय मोहन गोयल और सचिव शालीन गोयल ने बताया कि आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि रावण दहन कार्यक्रम को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई और अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक है। इस परंपरा से समाज को सत्य, धर्म और सदाचार का संदेश मिलता है। रावण दहन कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के साथ ही पर्यटकों के भी शामिल होने की उम्मीद है। सोसायटी के पदाधिकारी आयोजन को सफल बनाने में जुटे हैं।



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कांवली में होगा 51 फीट के रावण के पुतले का दहन

कांवली दशहरा कमेटी इस साल भी साधु राम इंटर कॉलेज जीएमएस रोड पर धूमधाम से रावण दहन और दशहरा महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। कमेटी के संरक्षक अमित कपूर ने बताया कि 11 साल पहले कांवली क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए इस प्रकार का आयोजन धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। उन्होंने बताया कि पहली बैठक में ठाकुर शक्ति सिंह को कमेटी का अध्यक्ष चुना गया था और तब से वे हर साल अध्यक्ष के तौर पर चुने जाते हैं। इस साल 51 फीट का रावण तैयार किया गया है जिसका दहन किया जाएगा। रावण दहन के साथ-साथ लंका दहन का कार्यक्रम भी आयोजित होगा। कार्यक्रम में विभिन्न रंगारंग प्रस्तुतियां होंगी और झांकियों के रूप में भगवान श्री राम व रावण वध का मंचन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम में विधायक सविता कपूर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। साथ ही क्षेत्र के पार्षद विशेष अतिथि होंगे।