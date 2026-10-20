फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Mussoorie Weather bright sunshine and snow covered himalayan peaks attract tourists Queen of Hills Uttarakhand

मसूरी: चटख धूप खिली, चमक रहीं हिमालय की बर्फीली चोटियां, गुनगुने मौसम और कुदरती नजारों का लुत्फ उठा रहे पर्यटक

Tue, 20 Oct 2026 09:32 AM IST
Renu Saklani संवाद न्यूज एजेंसी, मसूरी
संवाद न्यूज एजेंसी, मसूरी Published by: Renu Saklani Updated Tue, 20 Oct 2026 09:32 AM IST
सार

अक्तूबर में पहाड़ों की रानी मसूरी का मौसम पर्यटकों को खूब लुभा रहा है। साफ आसमान के बीच हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां चमक रही हैं, तो दिन की गुनगुनी धूप और पहाड़ों की ठंडी हवा सैलानियों के अनुभव को खास बना रही है।

विज्ञापन
Mussoorie Weather bright sunshine and snow covered himalayan peaks attract tourists Queen of Hills Uttarakhand
हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पहाड़ों की रानी मसूरी में चटख धूप खिलने से मौसम खुशनुमा हो गया है। साफ आसमान के साथ दूर-दूर तक फैली हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियां चमकती नजर आ रही हैं। अक्तूबर-नवंबर का महीना पहाड़ों की प्राकृतिक सुंदरता निहारने के लिए खास माना जाता है।

विज्ञापन

शहर के विभिन्न पर्यटक स्थलों से हिमालय की विहंगम चोटियों का मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है। साफ मौसम में बर्फ से ढकी पर्वत शृंखलाएं दूर से ही चमकती दिखाई देती हैं। पर्यटक दूरबीन के साथ इन प्राकृतिक नजारों को देख रहे हैं और अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। पहाड़ों की ठंडी हवा और गुनगुनी धूप का अनूठा संगम पर्यटकों के लिए खास अनुभव बन रहा है। सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास होने के बावजूद दिन में खिलने वाली धूप लोगों को राहत देती है।

विज्ञापन

स्थानीय होटल प्रबंधक कुशाल सिंह और अरविंद सेमवाल ने बताया कि अक्तूबर-नवंबर में पहाड़ों पर गुनगुनी धूप खिलने से ठंड से राहत मिलती है। उन्होंने कहा कि मौसम साफ होने पर हिमालय की बर्फीली चोटियां और आसपास की वादियां बेहद खूबसूरत नजर आती हैं। उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संदीप साहनी ने कहा कि इन दिनों उत्तराखंड में मौसम साफ है। ठंड के साथ गुनगुनी धूप हो रही है, जो घूमने के लिए आदर्श है।

विज्ञापन
विज्ञापन

बुद्धा टेंपल मार्ग से अटल उद्यान तक जाम

लंबे सप्ताहांत के चलते सोमवार को मसूरी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। इससे शहर की यातायात व्यवस्था चरमरा गई और प्रमुख मार्गों पर दिनभर जाम लगा रहा। बुद्धा टेंपल मार्ग पर सुबह से शाम तक वाहनों की लंबी कतारें देखी गईं। लोगों ने आरोप लगाया कि यातायात नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मी तैनात नहीं थे।



ये भी पढ़ें...देहरादून: किमाड़ी के जंगल में मिले कंकाल से खुलेगा मौत का राज, तीन माह से लापता युवक के कपड़ों से हुई पहचान

टीहरी बाईपास रोड, लाइब्रेरी चौक, लंढौर, मालरोड, नेहरू मार्ग, काला स्कूल चौक और अटल उद्यान मार्ग पर भी वाहन रेंगते रहे। जाम के कारण पर्यटकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में निर्धारित समय से अधिक वक्त लगा। इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों में भारी नाराजगी देखने को मिली। प्रभारी निरीक्षक नरेन्द्र सिंह गहलावत ने कहा कि पुलिस बल की कमी है। जो बल मौजूद है, उसी से व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed