देहरादून: खेलते समय बच्चे के गले में फंस गया प्लास्टिक, एक महिला के गले पर लगा था कांच, डॉक्टरों ने बचाई जान
देहरादून के दून अस्पताल में ईएनटी विभाग के चिकित्सकों ने एक ही रात में दो गंभीर मरीजों का उपचार किया। खेलते समय छह साल के बच्चे की सांस नली में प्लास्टिक का टुकड़ा फंस गया था, जबकि 35 वर्षीय महिला के गले में कांच लगने से गहरा घाव हो गया था।
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दून अस्पताल के ईएनटी विभाग के चिकित्सकों ने दो गंभीर मरीजों की जान बचाई है। छह साल के बच्चे की सांस नली में प्लास्टिक का टुकड़ा फंसने और एक 35 वर्षीय महिला के गले में कांच लगने से गहरा घाव होने के बाद उपचार दिया गया।
जानकारी के मुताबिक छह साल के बच्चे ने खेलते समय दुपट्टे के बॉर्डर पर लगा सजावटी प्लास्टिक का टुकड़ा मुंह में डाल लिया। यह उसकी सांस की नली में जाकर फंस गया, इससे उसे सांस लेने में गंभीर परेशानी होने लगी। परिजन उसे तत्काल दून अस्पताल की इमरजेंसी में लेकर पहुंचे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए चिकित्सकों ने बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट किया।
चिकित्सकों ने तत्काल ऑपरेशन किया
रात करीब आठ बजे ब्रोंकोस्कोपी प्रक्रिया के जरिये प्लास्टिक के टुकड़े को बाहर निकाल लिया गया। उधर दूसरे मामले में घरेलू विवाद के दौरान कांच के टुकड़े से गले पर गहरा घाव लगने के कारण 35 वर्षीय महिला को गंभीर हालत में अस्पताल लाया गया था।
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अत्यधिक रक्तस्राव को देखते हुए चिकित्सकों ने तत्काल ऑपरेशन किया। दोनों स्वस्थ हैं। इस पर राजकीय दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य प्रो. डॉ. गीता जैन ने चिकित्सकों की सराहना की है। उपचार करने वालों में ईएनटी विभाग के प्रो. डॉ. रवींद्र सिंह बिष्ट, डॉ. शीबा राणा, डॉ. हिमानी शर्मा आदि मौजूद रहीं।