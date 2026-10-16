देहरादून: रेस्टोरेंट के बाहर विवाद के बाद वारदात, आईटी पार्क में बुजुर्ग ने युवक के पेट में मारा चाकू

आईटी पार्क क्षेत्र में अनुष्का रेस्टोरेंट के बाहर विवाद के दौरान एक बुजुर्ग ने युवक के पेट में चाकू मार दिया। घायल युवक की पहचान उत्सव (33) के रूप में हुई है। उसे कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

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जानकारी के अनुसार, उत्सव अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बाहर निकल रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसकी एक बुजुर्ग से कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर बुजुर्ग ने जेब से चाकू निकालकर उत्सव के पेट में मार दिया। घटना के बाद घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया।