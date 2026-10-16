देहरादून: रेस्टोरेंट के बाहर विवाद के बाद वारदात, आईटी पार्क में बुजुर्ग ने युवक के पेट में मारा चाकू
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Fri, 16 Oct 2026 07:03 PM IST
सार
युवक अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बाहर निकल रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसकी एक बुजुर्ग से कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर बुजुर्ग ने जेब से चाकू निकालकर उत्सव के पेट में मार दिया।
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विस्तार
आईटी पार्क क्षेत्र में अनुष्का रेस्टोरेंट के बाहर विवाद के दौरान एक बुजुर्ग ने युवक के पेट में चाकू मार दिया। घायल युवक की पहचान उत्सव (33) के रूप में हुई है। उसे कोरोनेशन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
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जानकारी के अनुसार, उत्सव अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद बाहर निकल रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर उसकी एक बुजुर्ग से कहासुनी हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर बुजुर्ग ने जेब से चाकू निकालकर उत्सव के पेट में मार दिया। घटना के बाद घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया गया।
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