देहरादून: श्रीनगर से कन्याकुमारी तक बाइक से भारत भ्रमण पर निकले सिद्धांत, देश की संस्कृति जानने का लक्ष्य

देश के विविध भौगोलिक क्षेत्रों, संस्कृतियों और परंपराओं को करीब से जानने के उद्देश्य से सिद्धांत सिसोदिया बाइक से भारत भ्रमण पर निकले हैं। दो अक्तूबर को श्रीनगर, कश्मीर से शुरू हुआ उनका सफर अब केरल के अलप्पुझा तक पहुंच चुका है। बाइक पर अकेले निकले दून के सिद्धांत का लक्ष्य कन्याकुमारी पहुंचने के बाद देश के कई प्रमुख शहरों से होते हुए तीन नवंबर तक देहरादून लौटना है।

विज्ञापन