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उत्तराखंड: मौसम सुहाना होते ही खेतों में तेज हुई धान की कटाई, कहीं पारंपरिक तो कहीं मशीनों से हो रही इस्तेमाल

Tue, 20 Oct 2026 01:23 PM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Tue, 20 Oct 2026 01:23 PM IST
सार

पोस्ट मानसून बारिश का दौर थमने के बाद मौसम अनुकूल होने से किसानों ने राहत की सांस ली है। देहरादून के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान धान की फसल समेटने में जुट गए हैं। खेतों में कहीं पारंपरिक तरीके से कटाई हो रही है, तो कहीं आधुनिक मशीनों की मदद ली जा रही है।

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Dehradun News paddy harvesting begins in rural areas as post monsoon rains subside and weather turns pleasant
धान

विस्तार
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पोस्ट मानसून की बारिश थमने के बाद मौसम सुहाना होने लगा है। इसके साथ ही किसानों ने भी धान की कटाई का काम शुरू कर दिया है। सोमवार को देहरादून के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खेतों में धान की फसल काटते नजर आए। कहीं किसान पारंपरिक तरीके से फसल की कटाई कर रहे हैं, तो कहीं मशीनों की मदद से धान निकालने का काम किया जा रहा है।

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बारिश का दौर थमने और मौसम अनुकूल होने से किसानों ने राहत की सांस ली है। धान की फसल पकने के बाद अब उसे समय पर समेटने की तैयारी की जा रही है। खेतों में सुबह से ही किसान कटाई के काम में जुट रहे हैं। कई स्थानों पर किसान परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर फसल काट रहे हैं, जबकि कुछ जगहों पर आधुनिक कृषि मशीनों की सहायता से धान निकालने का काम किया जा रहा है।

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धान की कटाई और मड़ाई का समय किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में मौसम साफ रहने से कृषि कार्यों को गति मिल रही है। किसान पहले खेतों से धान की फसल काटकर एकत्र कर रहे हैं। इसके बाद मशीनों की मदद से धान को अलग किया जा रहा है। इससे काम में तेजी आने के साथ समय और मेहनत की बचत भी हो रही है। उधर, बारिश थमने के बाद मौसम में आए बदलाव से आम लोगों को भी राहत मिली है।

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दिन के समय मौसम सुहाना बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में चल रही कटाई के बीच किसान अब फसल को सुरक्षित रखने और उपज को घर तक पहुंचाने में जुटे हैं। किसानों की निगाहें फिलहाल मौसम पर टिकी हैं, ताकि धान की कटाई और मड़ाई का काम बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके।


 

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