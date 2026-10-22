देहरादून: राजपुर रोड पर हाइड्रा और ट्रक की टक्कर, केबिन में फंसे चालक को रेस्क्यू कर निकाला

राजपुर रोड पर साईं मंदिर के पास बृहस्पतिवार को हाइड्रा और ट्रक की टक्कर हो गई। हादसे में ट्रक का केबिन क्षतिग्रस्त हो गया और चालक अंदर ही फंस गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की रेस्क्यू टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। घायल चालक को 108 एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया।

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अग्निशमन विभाग के अनुसार, बृहस्पतिवार दोपहर करीब 1:40 बजे मल्टी डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम (एमडीटी) के माध्यम से हादसे की सूचना मिली थी। बताया गया कि राजपुर रोड पर साईं मंदिर के पास एक हाइड्रा और ट्रक की भिड़ंत हो गई है। हादसे में ट्रक चालक घायल होने के साथ ही वाहन के केबिन में फंस गया है।सूचना मिलते ही देहरादून फायर स्टेशन से रेस्क्यू यूनिट आवश्यक उपकरणों के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंचने पर टीम को ट्रक संख्या UK 07CB 0920 और हाइड्रा के बीच टक्कर होने की जानकारी मिली। टक्कर के कारण ट्रक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। चालक मंसूर अली केबिन में फंसे होने के कारण बाहर नहीं निकल पा रहे थे।इसके बाद फायर रेस्क्यू टीम ने स्थानीय लोगों के सहयोग से चालक को बाहर निकालने का प्रयास शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद उन्हें उपचार के लिए 108 एंबुलेंस के सुपुर्द किया गया, जिसके माध्यम से अस्पताल भेजा गया।हादसे के दौरान मौके पर राजपुर थाना पुलिस भी मौजूद रही। थाना प्रभारी पीडी भट्ट ने बताया कि पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने घटनास्थल पर आवश्यक कार्रवाई की। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी जांच की जा रही है है।