देहरादून: सीएम ने 26 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को सौंपे मान्यता प्रमाण पत्र, कहा-ये व्यवस्था की नई शुरुआत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सर्वे चौक स्थित ऑडिटोरियम में आयोजित समारोह में 26 अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता प्रमाण पत्र दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था की नई शुरुआत है।

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