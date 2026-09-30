देहरादून: अखिलेश के बयान पर अठावले का पलटवार, यूपी चुनाव को लेकर  सपा-कांग्रेस पर बोले

देहरादून पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आज अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन नहीं दिखेगा।

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