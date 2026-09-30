देहरादून: अखिलेश के बयान पर अठावले का पलटवार, यूपी चुनाव को लेकर सपा-कांग्रेस पर बोले
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 30 Sep 2026 06:45 PM IST
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देहरादून पहुंचे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आज अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस का गठबंधन नहीं दिखेगा।
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अखिलेश यादव इसलिए ही शायद बैठक में नहीं आए। उन्होंने सोचा होगा कि राहुल गांधी के निमंत्रण पर जाना ठीक नहीं है।
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बता दें कि अखिलेश यादव ने बयान दिया था कि सपा और कांग्रेस में भले ही ऊपरी तौर पर मतभेद दिख रहे हों, लेकिन वे अंदर सब ठीक है।