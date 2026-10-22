उत्तराखंड: एयर क्वालिटी इंडेक्स, देहरादून की हवा की गुणवत्ता संतोषजनक, ऋषिकेश की भी अच्छी श्रेणी में बना हुआ
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 22 Oct 2026 08:00 AM IST
सार
देहरादून और ऋषिकेश की हवा की गुणवत्ता में अंतर देखने को मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, देहरादून का एक्यूआई संतोषजनक श्रेणी में पहुंच गया है, जबकि ऋषिकेश की हवा अच्छी श्रेणी में बनी हुई है।
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विस्तार
देहरादून की हवा की गुणवत्ता ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बुधवार को दून का एक्यूआई 72 (संतोषजनक श्रेणी) जबकि ऋषिकेश का 38 (अच्छी श्रेणी) में रहा है। देहरादून का एयर क्वालिटी की बात करें तो तुलनात्मक तौर पर कुछ असर पड़ा है।
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20 अक्तूबर को एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 (अच्छी श्रेणी) में था, जो संतोषजनक श्रेणी में पहुंच गया। ऋषिकेश की एयर क्वालिटी इंडेक्स अच्छी श्रेणी में बना हुआ है।
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