उत्तराखंड: एयर क्वालिटी इंडेक्स, देहरादून की हवा की गुणवत्ता संतोषजनक, ऋषिकेश की भी अच्छी श्रेणी में बना हुआ

देहरादून की हवा की गुणवत्ता ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार बुधवार को दून का एक्यूआई 72 (संतोषजनक श्रेणी) जबकि ऋषिकेश का 38 (अच्छी श्रेणी) में रहा है। देहरादून का एयर क्वालिटी की बात करें तो तुलनात्मक तौर पर कुछ असर पड़ा है।

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