देहरादून: 12 एएसपी के तबादले; सुयाल देहरादून के एसपी सिटी बने, स्वतंत्र को देहात की जिम्मेदारी, देखें लिस्ट

गृह विभाग ने सोमवार को 12 अपर पुलिस अधीक्षकों (एएसपी) के तबादले किए हैं। देहरादून के नए एसपी सिटी शेखर चंद्र सुयाल होंगे। सुयाल के पास हरिद्वार एसपी देहात का चार्ज था। अब तक एसपी सिटी देहरादून रहे प्रमोद कुमार को एसपी सिटी रुद्रपुर बनाया गया है। एएसपी पंकज गैरोला के सेवानिवृत्त होने के बाद खाली चल रहे एसपी देहात-2 (विकासनगर) का चार्ज एएसपी स्वतंत्र कुमार सिंह को दिया गया है।

विज्ञापन