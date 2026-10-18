Dehradun News: अस्पताल रोड पर प्रतिदिन लग रहा जाम, त्योहारी सीजन में बढ़ी परेशानी

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संवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। नगर के मेन बाजार से सटे अस्पताल रोड के पास रोज लगने वाला जाम त्योहारी सीजन में लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों से खरीदारी के लिए पहुंचे लोग जाम में फंसकर काफी समय गंवा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने यातायात व्यवस्था सुधारने की मांग की है।अस्पताल रोड पर आए दिन वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम की स्थिति बन रही है। सड़क किनारे अव्यवस्थित तरीके से वाहन और रेहड़ी खड़े होने के कारण सड़क संकरी हो जाती है। त्योहारी सीजन में बाजार में भीड़ बढ़ने से समस्या और अधिक गंभीर हो रही है। इससे राहगीरों और खरीदारी करने आए लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।स्थानीय लोगों का कहना है कि बाजार में जाम लगना शहर की पहचान बनती जा रही है। अस्पताल रोड पर यातायात नियंत्रित करने के लिए नियमित रूप से पुलिसकर्मी की तैनाती की जानी चाहिए। पुलिसकर्मी सड़क किनारे होने वाली अव्यवस्थित पार्किंग पर रोक लगाकर वाहनों की आवाजाही सुचारू करा सकते हैं। इससे जाम की समस्या कम होगी और बाजार आने वाले लोगों को सुविधा मिलेगी। थाना प्रभारी राजीव राैथाण ने कहा कि यातायात सुचारू करने के लिए पुलिसकर्मी की तैनाती की जाएगी। समस्या के समाधान के लिए अन्य प्रभावी कदम भी उठाए जाऐगें।त्योहारी सीजन में बाजार में भीड़ बढ़ गई है, लेकिन अस्पताल रोड पर यातायात व्यवस्था ठीक नहीं है। पुलिसकर्मी की तैनाती से जाम नियंत्रित होगा और लोगों को सुविधा मिलेगी। - सौरव पुंडीर, स्थानीय निवासीअस्पताल रोड पर सड़क किनारे वाहन खड़े होने से रोज जाम लगता है। यातायात को व्यवस्थित तरीके से संचालित करने और अव्यवस्थित पार्किंग रोकने की व्यवस्था की जानी चाहिए। - नवीन गौहर, स्थानीय निवासी