{"_id":"627afb11c194a122377d43e9","slug":"coronavirus-news-in-uttarakhand-covid-19-news-today-10-may-positive-patients-update","type":"story","status":"publish","title_hn":"उत्तराखंड कोरोना अपडेट: 18 नए कोरोना संक्रमित मिले, देहरादून में सबसे ज्यादा 56 एक्टिव केस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Wed, 11 May 2022 07:56 AM IST