देहरादून: अंकिता को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेगी कांग्रेस, प्रेस कांफ्रेंस में नेताओं ने भाजपा को घेरा
अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर उत्तराखंड से दिल्ली तक विरोध के स्वर उठ रहे हैं। दिल्ली में प्रदर्शनकारियों की हिरासत और दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाए जाने की खबर के बीच कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने पत्रकारवार्ता कर अंकिता को न्याय दिलाने के लिए प्रदेशव्यापी लड़ाई लड़ने की बात कही।
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अंकिता भंडारी मामले को लेकर कांग्रेस ने आज पत्रकारवार्ता की। इस दौरान पार्टी नेताओं ने कहा कि कांग्रेस अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि अंकिता भंडारी की लड़ाई पूरे प्रदेश में लड़ी जाएगी। और इसके सभी एकजुट होंगे।
उत्तराखंड के अंकिता भंडारी हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर बीती रातभर प्रदर्शन हुआ। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ मिलकर सुबह 3.45 बजे अंकिता के माता-पिता, विपक्षी नेताओं और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। सभी प्रदर्शनकारियों को तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन में रखा गया है।
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अंकिता के माता-पिता को भी दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था, लेकिन दो घंटे बाद सुबह 6 बजे उन्हें रिहा कर दिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद अंकिता के पिता वीरेंद्र सिंह भंडारी ने चेतावनी दी कि यदि उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला, तो देशभर में आंदोलन किया जाएगा। दुष्यंत गौतम को राज्यपाल बनाए जाने की खबर सामने आते ही उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन शुरु हो गए। अंकिता भंडारी हत्याकांड में दुष्यंत गौतम का नाम कथित वीआईपी के रूप में सामने आया था।