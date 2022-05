{"_id":"628d2dff1fbef37db66de2cc","slug":"colonel-kothiyal-can-become-a-big-weapon-of-campaign-in-himachal-elections","type":"story","status":"publish","title_hn":"Political Strategy : हिमाचल चुनाव में प्रचार का बड़ा हथियार बन सकते हैं कर्नल कोठियाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, देहरादून Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 25 May 2022 12:41 AM IST