{"_id":"627330c6373ccf6a0524b972","slug":"cm-yogi-adityanath-third-day-of-uttarakhand-tour-today-reached-haridwar-cm-pushkar-singh-dhami","type":"story","status":"publish","title_hn":"सीएम योगी के सामने मामला उठाएंगे धामी: उत्तराखंड दौरे के तीसरे दिन आज हरिद्वार में आदित्यनाथ, परिसंपत्तियों पर लंबित आदेशों पर चर्चा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Thu, 05 May 2022 07:40 AM IST