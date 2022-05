{"_id":"6280874316cff83321350b3e","slug":"cm-pushkar-singh-dhami-seeks-suggestions-for-uttarakhand-budget-2022-23-at-pre-budget-dialogue-uttarakhand-budget-will-be-presented-in-june","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Pre-Budget Dialogue: जून में पेश करेगी धामी सरकार बजट, जनता से सुझाव लेने का सिलसिला जारी, पढ़िए क्या रहेंगी खास बातें","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Sun, 15 May 2022 10:29 AM IST