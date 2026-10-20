देहरादून: महानवमी पर मुख्यमंत्री धामी ने किया हवन-पूजन, नौ कन्याओं के पूजन के साथ लिया आशीर्वाद
शारदीय नवरात्र की महा नवमी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने हवन किया और मां दुर्गा के नौ स्वरूपों का प्रतीक मानकर नौ कन्याओं का पूजन किया।
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शारदीय नवरात्र की महानवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर हवन और पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने धार्मिक विधि-विधान के साथ मां दुर्गा की आराधना की। उन्होंने नौ छोटी कन्याओं को मां दुर्गा के नौ स्वरूपों का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की और आशीर्वाद लिया।
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मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना के साथ कन्या पूजन की परंपरा है। श्रद्धालु कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं।