देहरादून: महानवमी पर मुख्यमंत्री धामी ने किया हवन-पूजन, नौ कन्याओं के पूजन के साथ लिया आशीर्वाद

शारदीय नवरात्र की महानवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर हवन और पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने धार्मिक विधि-विधान के साथ मां दुर्गा की आराधना की। उन्होंने नौ छोटी कन्याओं को मां दुर्गा के नौ स्वरूपों का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की और आशीर्वाद लिया।

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