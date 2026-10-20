फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   CM pushkar singh dhami performs kanya pujan and havan on maha navami at CM residence

देहरादून: महानवमी पर मुख्यमंत्री धामी ने किया हवन-पूजन, नौ कन्याओं के पूजन के साथ लिया आशीर्वाद

Tue, 20 Oct 2026 01:17 PM IST
Renu Saklani अमर उजाला न्यूज डेस्क, देहरादून
अमर उजाला न्यूज डेस्क, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Tue, 20 Oct 2026 01:17 PM IST
सार

शारदीय नवरात्र की महा नवमी पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने हवन किया और मां दुर्गा के नौ स्वरूपों का प्रतीक मानकर नौ कन्याओं का पूजन किया।

विज्ञापन

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शारदीय नवरात्र की महानवमी के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर हवन और पूजा-अर्चना की। इस दौरान उन्होंने धार्मिक विधि-विधान के साथ मां दुर्गा की आराधना की। उन्होंने नौ छोटी कन्याओं को मां दुर्गा के नौ स्वरूपों का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की और आशीर्वाद लिया।

विज्ञापन


ये भी पढे़ं...चकराता: पुरोड़ी में अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गिरी पर्यटकों की कार दो युवक घायल, एक की हालत गंभीर

विज्ञापन

 मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना के साथ कन्या पूजन की परंपरा है। श्रद्धालु कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा करते हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed