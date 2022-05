{"_id":"6271fad8fbe67f29e542b97b","slug":"cm-pushkar-singh-dhami-gave-indications-to-increase-fixed-limit-of-chardham-yatri","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"चारधाम यात्रियों की तय सीमा बढ़ाने के संकेत: सीएम धामी ने कहा- तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ेगी तो किया जाएगा विचार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तरकाशी Published by: रेनू सकलानी Updated Wed, 04 May 2022 10:04 AM IST