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देहरादून: नशामुक्त उत्तराखंड की मुहिम को लेकर देहरादून में वॉकथॉन, सीएम धामी ने दिखाई हरी झंडी

Fri, 23 Oct 2026 09:15 AM IST
Renu Saklani अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Fri, 23 Oct 2026 09:15 AM IST
सार

उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने के अभियान के तहत देहरादून में वॉकथॉन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओएनजीसी डॉ. बीआर आंबेडकर मैदान से वॉकथॉन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

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CM pushkar singh dhami flags off drug free uttarakhand walkathon in dehradun
ग फ्री उसीएम ने ड्रग फ्री उत्तराखंड वॉकथॉन’ को हरी झंडत्तराखंड वॉकथॉन’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया - फोटो : सूचना

विस्तार
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को डॉ. बीआर आंबेडकर ग्राउंड, ओएनजीसी, देहरादून में ओएनजीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित ‘ड्रग फ्री उत्तराखंड वॉकथॉन’ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने प्रतिभागियों को नशामुक्त उत्तराखंड की शपथ भी दिलाई।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि यह वॉकथॉन केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने और स्वस्थ व सशक्त उत्तराखंड के निर्माण का संदेश देने वाला अभियान है। नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य और भविष्य के साथ उसके परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। इसलिए युवाओं की ऊर्जा और प्रतिभा को सही दिशा देना सभी की जिम्मेदारी है।

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उन्होंने युवाओं से खेल, योग और व्यायाम को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने तथा अच्छी संगति और सकारात्मक सोच अपनाने की अपील की। कहा कि युवा इस अभियान में केवल सहभागी ही नहीं, बल्कि नेतृत्वकर्ता भी बनें और दूसरों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करें।

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जागरूकता, उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान
मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार और पुलिस के प्रयासों से नहीं जीती जा सकती। इसमें अभिभावकों, शिक्षकों, सामाजिक संगठनों और समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। राज्य सरकार नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई के साथ जागरूकता, उपचार और पुनर्वास पर भी ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि नशामुक्त उत्तराखंड का संकल्प हर व्यक्ति के आचार, विचार और व्यवहार का हिस्सा बनना चाहिए। सामूहिक प्रयासों से ही स्वस्थ, सशक्त और नशामुक्त उत्तराखंड का निर्माण संभव है।

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