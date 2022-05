{"_id":"626f768b9877f077b85e947f","slug":"chardham-yatra-verification-drive-in-uttarakhand-more-than-two-and-a-half-thousand-suspects-found-ten-arreste-67-thousand-verified","type":"story","status":"publish","title_hn":"ढाई हजार से ज्यादा संदिग्ध मिले, दस गिरफ्तार: चारधाम यात्रा के मद्देनजर चला सघन सत्यापन अभियान, दस दिन में 67 हजार का वेरिफिकेशन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Mon, 02 May 2022 11:52 AM IST