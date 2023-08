{"_id":"64eeeec111f26a92c501ca93","slug":"bomb-blast-threat-in-nainital-accused-arrested-uttarakhand-news-in-hindi-2023-08-30","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Bomb Blast Threat: नैनीताल में जगह-जगह बम ब्लास्ट की धमकी, हिजबुल मुजाहिदीन ने ली जिम्मेदारी, आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उत्तराखंड के नैनीताल जनपद को बम बलास्ट से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद से ही पुलिस की नींद उड़ी हुई थी। आरोपी को आज पुलिस ने आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया। बम बलास्ट की धमकी की जिम्मेदारी हिजबुल मुजाहिदीन ने ली थी। नैनीताल के थाना तल्लीताल में मुकदमा किया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना एसटीएफ के अधीन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन उत्तराखंड देहरादून को स्थानांतरित की गई थी।

नैनीताल पुलिस के ऑफिशियल पेज पर नितिन शर्मा नाम से फेसबुक यूजर द्वारा 'We will blast bomb in different parts of nanital within 24 hours all the bombs will blast एवं Hijbul Mujahideem takes the responsibility' दो धमकी भरे संदेश मिले थे।



तकनीकी विश्लेषण से जानकारी मिलने के बाद संदिग्ध व्यक्ति का नाम नितिन शर्मा दिल्ली निवासी सामने आया। उसने अपना धर्म परिवर्तन कर खालिद नाम से पहचान बनाई जोकि आंध्रप्रेदश में मिला।इससे पूर्व भी उक्त संदिग्ध व्यक्ति द्वारा 04 अक्तूबर 2022 को नैनीताल कंट्रोल रूम को इस प्रकार की भ्रामक सूचना मिली थी, जिसमें नैनीताल के विभिन्न स्थानों पर बम बलास्ट होने की धमकी दी गई थी। फिलहाल उक्त प्रकरण में गम्भीरता से पूछताछ की जा रही है।