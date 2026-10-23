देहरादून: भाजपा के प्रभारी, सह प्रभारी आज दून में, संगठन पदाधिकारियों की बैठक, फिर प्रदेश में करेंगे प्रवास

भाजपा के प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी अरविंद मेनन, बांसुरी स्वराज शुक्रवार को देहरादून में बैठक लेंगे। यहां संगठनात्मक बैठक के बाद आगामी चुनावी तैयारियों के मद्देनजर उनका प्रवास भी शुरू होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि शुक्रवार को पहले संगठन पदाधिकारियों की बैठक होगी।

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