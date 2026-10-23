देहरादून: भाजपा के प्रभारी, सह प्रभारी आज दून में, संगठन पदाधिकारियों की बैठक, फिर प्रदेश में करेंगे प्रवास
भाजपा के प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी आज देहरादून में संगठन पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद दोनों प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास कर संगठन की गतिविधियों और तैयारियों का जायजा लेंगे।
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भाजपा के प्रभारी राम माधव, सह प्रभारी अरविंद मेनन, बांसुरी स्वराज शुक्रवार को देहरादून में बैठक लेंगे। यहां संगठनात्मक बैठक के बाद आगामी चुनावी तैयारियों के मद्देनजर उनका प्रवास भी शुरू होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि शुक्रवार को पहले संगठन पदाधिकारियों की बैठक होगी।
इसके बाद पांच जिलाध्यक्षों संग प्रभारी, सह-प्रभारी बैठक करेंगे। सह प्रभारी अरविंद मेनन का प्रवास 24 अक्तूबर से कुमाऊं मंडल में होने जा रहा है। इसके अलावा सह प्रभारी बांसुरी स्वराज का प्रवास उत्तरकाशी व आसपास के जिलों में तीन दिवसीय प्रवास 28 अक्तूबर से शुरू होगा।
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महामंत्री संगठन भी कर रहे प्रवास
महामंत्री संगठन फणीन्द्र नाथ शर्मा भी हाल ही में यहां आए थे। वह लगातार प्रदेश के अलग-अलग संगठनात्मक जिलों में जा रहे हैं। बृहस्पतिवार को भी वे टिहरी में थे। इसके बाद लगातार उनके भी अलग-अलग कार्यक्रम प्रदेशभर में होंगे।