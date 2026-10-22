उत्तराखंड: आज से बदलेगा मौसम, हल्की बारिश के आसार, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का भी अनुमान

उत्तराखंड में सप्ताह भर की राहत के बाद एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के पर्वतीय इलाकों में शुक्रवार को हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का भी अनुमान है।

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