उत्तराखंड: भाजपा कार्यालय में बांसुरी स्वराज की बैठक, बाहरी लोगों और मीडिया की नो एंट्री

प्रदेश सह प्रभारी बांसुरी स्वराज पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जगजीतपुर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंची। इस बैठक में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है। मीडिया कैमरा पर्सन को भी पूरी तरह नो एंट्री है। बाहर लोग खड़े हैं, जबकि अंदर बैठक चल रही है।

विज्ञापन