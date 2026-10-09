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Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Bansuri Swaraj meeting at the BJP office Dehradun

उत्तराखंड: भाजपा कार्यालय में बांसुरी स्वराज की बैठक, बाहरी लोगों और मीडिया की नो एंट्री

Fri, 09 Oct 2026 02:24 PM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, देहरादून
अमर उजाला नेटवर्क, देहरादून Published by: Heera Updated Fri, 09 Oct 2026 02:24 PM IST
सार

प्रदेश सह प्रभारी बांसुरी स्वराज जगजीतपुर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचीं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की।

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Bansuri Swaraj meeting at the BJP office Dehradun
भाजपा कार्यालय में बांसुरी स्वराज की बैठक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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प्रदेश सह प्रभारी बांसुरी स्वराज पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जगजीतपुर स्थित भाजपा कार्यालय पहुंची। इस बैठक में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है। मीडिया कैमरा पर्सन को भी पूरी तरह नो एंट्री है। बाहर लोग खड़े हैं, जबकि अंदर बैठक चल रही है।

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